Дзюба не полетел на матч с «Химками» из-за небольшого повреждения. У него перегружены мышцы

Стало известно, почему капитан «Зенита» Артем Дзюба пропускает матч 13-го тура РПЛ против «Химок».
Футболист остался в Петербурге из-за небольшого повреждения. У него перегружены мышцы, сообщает «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что новичок сине-бело-голубых Вендел получил мышечное повреждение, но должен восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио». Нападающий Себастьян Дриусси сдал сомнительный тест на коронавирус.
«Зенит» встретится с «Химками» сегодня. Начало игры – в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.