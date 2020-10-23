Дзюба не полетел на матч с «Химками» из-за небольшого повреждения. У него перегружены мышцы

Стало известно, почему капитан «Зенита» пропускает матч 13-го тура против «Химок».

Футболист остался в Петербурге из-за небольшого повреждения. У него перегружены мышцы, сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что новичок сине-бело-голубых Вендел получил мышечное повреждение, но должен восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио». Нападающий Себастьян Дриусси сдал сомнительный тест на коронавирус.

встретится с «Химками» сегодня. Начало игры – в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.