Дзюба и Азмун могут пропустить матч с «Химками»

Cуществует высокая вероятность, что форварды «Зенита» и пропустят завтрашний матч 13-го тура с «Химками», сообщает «Спорт-Экспресс».

32-летний россиянин перенес большие нагрузки, связанные с выступлениями в чемпионате и Лиге чемпионов, а также за сборную России.

У Дзюбы, как отмечается, наблюдается утомление. Не исключено, что тренерский штаб даст ему паузу.

Нападающий выложил в сторис инстаграма видео, предположительно, с Финского залива, то есть он не полетел на игру.

25-летний Азмун, пропустивший игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) из-за ангины, не до конца восстановился после болезни.

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 1 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.

4 ноября «Зенит» примет «Лацио» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.