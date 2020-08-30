Кике Сетьен: «Решение о моей отставке было принято до 2:8. Таким поражением ты входишь в историю «Барсы»

Бывший главный тренер «Барселоны» вспомнил о разгромном поражении от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала .

– Считаете ли вы позором 2:8?

– Мы сильно пострадали от этого, таким поражением ты входишь в историю «Барсы». В этом есть доля моей вины. Однажды я напишу об этом.

После отставки я узнал, что решение о моем увольнении было принято до 2:8. Я узнал обо всем.

– Вы хотите вернуться к работе?

– Не особо... Мне хорошо дома, на море, с этими знаменитыми коровами. Я уже не грущу.

Винсенте (дель Боске, он брал интервью у Сетьена – примечание Sports.ru), вы никогда не услышите, как я жалуюсь. Я в футболе уже 40 лет. Я был посыльным в офисе, пока не подписал свой первый контракт. Я всегда буду благодарен футболу за все, что он мне дал, – сказал Сетьен.