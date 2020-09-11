Феликс Магат: «Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Система Пепа без Лео нигде не работала так успешно»

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Бывший тренер «Баварии» Феликс Магат высказался о достижениях тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«Месси брал трофеи, а не Гвардиола. Без Месси система Пепа никогда не работала так успешно. В противном случае он уже давно выиграл бы Лигу чемпионов с «Баварией» или «Манчестер Сити».

[В «Барселоне» это работало] исключительно из-за Лионеля Месси, который решает исход игры из ниоткуда. На мой взгляд, Гвардиола слишком часто проигрывает еще на стадии подготовки, желая заранее выиграть матч. Переоценка тактики часто выливается в ошибочные решения, которые препятствуют успеху», – поделился мыслями Магат в интервью Sport Bild.

Команды Гвардиолы не выходят в финал ЛЧ с 2011 года

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