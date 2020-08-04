Левандовски о матче с «Барсой»: «Мы знали, что выиграем. Кто-то даже говорил, что счет будет 5:1, но 8:2 – это другое»

Нападающий «Баварии» высказался о матче 1/4 финала чемпионов-2019/20 против «Барселоны» (8:2).

– Возможно, когда через 15 или 20 лет фанатов спросят, какой матч стал самым запоминающимся в этом сезоне Лиги чемпионов, то они расскажут о победе над «Барселоной» со счетом 8:2. Давайте честно – насколько сильно вас удивил счет?

– Мы не ожидали такого результата. Перед игрой мы знали, что обыграем «Барселону». Кто-то даже говорил, что счет будет 5:1, но 8:2 – это другое.

Особенно приятными были последние минуты, когда «Барса» знала, что ничего не может сделать, а мы забивали и забивали. Игроки, выходившие на замену, горели желанием забить им, – рассказал Левандовски.

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