«Ростов» обратится в ЭСК по судейству Мешкова в матче со «Спартаком» («РБ-Спорт»)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Деннис Хаджикадунич Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу судейства матча со «Спартаком» (1:0), сообщает «РБ-Спорт».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Согласно регламенту, обращение в комиссию может быть направлено по ключевым спорным моментам матчей, которые повлияли или могли повлиять на исход, в частности, по ошибочному предъявлению красной карточки, в том числе по эпизодам со второй желтой карточкой.

«Ростов», вероятно, обратится в ЭСК по поводу удаления Денниса Хаджикадунича, которому Мешков показал вторую желтую карточку после единоборства с Александром Соболевым.

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