Карпин о Турбине: «Должно быть стыдно, что среди судей есть такие люди. Смысл о них говорить?»

Главный тренер поделился мнением о работе главного арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура РПЛ со (0:1).

На 75-й минуте Мешков посчитал, что Деннис Хаджикадунич нарушил правила на форварде москвичей Александре Соболеве, и показал вторую желтую карточку игроку ростовчан.

«Мне что прокомментировать? Повтора еще не видел. По поводу судей столько всего сказано. Смысла говорить что-то нет.

Будем говорить после каждой игры – будет одно и то же. Все фразы до этой игры можно сказать после сегодняшней. Или мы скажем, или «Спартак».

Ты вчера не смотрел нарезку моментов судьи [Евгения Турбина], который нас судил с , который удалил Норманна? Он судил [с «Чайкой»]. Если посмотреть нарезку – зачем что-то еще спрашивать у кого-то? Человек судит РПЛ. И вот это делает. Даже слова не могу подобрать.

Смысл про них говорить? Им должно быть стыдно за то, что у них такие люди есть», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Турбин в ФНЛ точно хуже, чем Турбин в РПЛ – не ставит пенальти даже за подкаты двумя ногами и игру в волейбол