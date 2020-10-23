«Зенит» предупреждал «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион («Р-Спорт»)

«Зенит» предупреждал дортмундскую «Боруссию» о том, что фанаты петербуржцев попытаются проникнуть на стадион во время матча Лиги чемпионов, утверждает «Р-Спорт».

«Служба безопасности «Зенита» заранее предполагала, что фанаты попытаются проникнуть на стадион, и предупредила об этом коллег из «Боруссии».

Сделать отдельные аккредитации для посторонних людей на матч Лиги чемпионов невозможно. Клуб составляет список делегации, куда входят все – от игроков до журналистов, централизованно проводит тестирование на коронавирус и отправляет все данные не только принимающей стороне, но и в УЕФА.

На фото и записи с камер наблюдения видно, что фанаты, которые проникли на стадион, не имеют аккредитаций на груди. 5-6 человек воспользовались оплошностью стюардов «Боруссии» – показали российские паспорта и справки об отрицательных тестах на коронавирус, представились журналистами и прошли на стадион без аккредитаций», – сообщил источник издания.

«Боруссия» считает, что «Зенит» сделал аккредитации фанатам для прохода на стадион. Немецкий клуб обращался в УЕФА.

На одной из фотографий с игры было видно мужчину в футболке с надписью Music Hall (одна из зенитовских фан-группировок – прим. Sports.ru), он стоял в месте, отведенном для представителей прессы.

На другой фотографии видно, как четыре человека в капюшонах переносят флаг с надписью «Северный Бастион» (название еще одной группировки фанатов «Зенита» – прим. Sports.ru).

Стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации (Sport24)