Доменико Тедеско: «Удивлен отмене красной Еременко. «Спартак» тоже будет оспаривать карточки»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями в преддверии матча 13-го тура с .

«Команда хорошо восстановилась. Матч в Краснодаре был трудным, но все это было на той неделе. Я знал, что у нас будет целая неделя, чтобы много и интенсивно поработать. На сегодняшней тренировке все будут в строю и все будут готовы к матчу с «Ростовом». Мы довольны последними днями тренировок.

«Ростов» потерял несколько игроков, но все еще остается хорошей командой. Некоторые футболисты играют в сборной Швеции. Команда прессингует очень высоко, любит играть по схеме 4-3-3. Но они также могут играть с 5 защитниками. Посмотрим, как сложится игра.

Как перебор желтых карточек у меня скажется на выступлении команды? Не думаю, что это как-то отразится. Такая ситуация происходит не в первый раз, и мы хорошо справлялись в предыдущие разы.

Отмена красной карточки ? Был удивлен тому, что такое произошло. Я узнал об этом совсем недавно. Нужно просто принять этот факт. Если все хотят, чтобы Еременко сыграл против , значит так и будет. Он хороший игрок. Не совсем понимаю отмену карточки. Не проблема, что нет красной карточки, если за такое нарушение не дают желтую.

В будущем будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их. Например, в кубковом матче против ЦСКА Понсе получил желтую, из-за чего не сыграл в полуфинале. Маслову тоже недавно показали желтую», – сказал Тедеско.

Тедеско возмущен отменой удаления Еременко