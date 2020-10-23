Ткаченко о переходе Кокорина: «У «Спартака» не было никакой конкуренции. Боролся только «Сочи»

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Агент Герман Ткаченко рассказал о переходе форварда Александра Кокорина в «Спартак».

– А что по Кокорину?

– «Спартак» – единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

– Разве не политическая история?

– Политическая, нефутбольная история была только в «Зените». В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

Но был один клуб, который боролся за Кокорина, – это «Сочи». Президент клуба – представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в «РЖД». Конечно, он мог просить «Локомотив» не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста. Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и «Спартак», – сообщил Ткаченко.

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