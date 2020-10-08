Агент Гурцкая о звонке из «Газпрома» в «РЖД» по поводу Кузяева: «Попросили не вмешиваться, верю. А дальше «Локо» сам решает»

Агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с полузащитником , который в начале октября подписал контракт с «Зенитом».

– Говорят, он был уже в «Локомотиве», уже номер ему подготовили 8-й. Все было хорошо, но раздался важный звонок в «РЖД» – и трансфер оборвался. Ты в это веришь?

– Не знаю по поводу звонка, но переговоры «Локомотив» вел с Кузяевым.

– Почему не договорились?

– Это история не про «Локомотив» и Кузяева, а все-таки про «Зенит» и Кузяева.

– Я имею в виду, что звонок в «РЖД» был из , из .

– Да, потому что они всегда его хотели, были в нем заинтересованы, никогда не выпускали из орбиты. Не так же, что: «Иди куда хочешь».

У них была договоренность, что он едет в Европу – тогда его отпускают. Если не едет – они имеют право первой ночи договариваться. Ну и все. Просто они убрали всех конкурентов, кто бы мог помешать им договориться с Кузяевым.

– Это как – убрать конкурентов?

– Я думаю, что был не такой звонок, как когда-то из ЦК Компартии первый секретарь звонил из одного района в другой.

Я думаю, просто попросили, чтобы не вмешивались в переговоры и дали им договориться со своим игроком.

– То есть звонят в «РЖД» и говорят: «Не вмешивайтесь, Кикнадзе там успокойте. Мы берем Кузяева». Так?

– В такое я верю. Я считаю, что это вполне нормально. Они борются, как могут, за своего игрока.

Дальше пусть сам принимает решение, что для них значит такой звонок или такая просьба. Там ведь не было такого: «Если Кикнадзе подпишет, мы его сразу арестовываем и садим в тюрьму». Поступила просьба.

– Просто проверка на то, насколько ты готов?

– Да. На, что готов Кикнадзе, чтобы бороться за игрока.

– И «РЖД», получается.

– Хорошо, пускай так.

– А для игрока это адекватное решение – быть три месяца без команды?

– Нет. Со стороны игрока вообще не понимаю решения – 10 туров пропустить, выбирать команду... – сказал Гурцкая в разговоре с Нобелем Арустамяном.