Агент Гурцкая о звонке из «Газпрома» в «РЖД» по поводу Кузяева: «Попросили не вмешиваться, верю. А дальше «Локо» сам решает»

Агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, который в начале октября подписал контракт с «Зенитом».
– Говорят, он был уже в «Локомотиве», уже номер ему подготовили 8-й. Все было хорошо, но раздался важный звонок в «РЖД» – и трансфер оборвался. Ты в это веришь?
– Не знаю по поводу звонка, но переговоры «Локомотив» вел с Кузяевым.
– Почему не договорились?
– Это история не про «Локомотив» и Кузяева, а все-таки про «Зенит» и Кузяева.
– Я имею в виду, что звонок в «РЖД» был из «Зенита», из «Газпрома».
– Да, потому что они всегда его хотели, были в нем заинтересованы, никогда не выпускали из орбиты. Не так же, что: «Иди куда хочешь».
У них была договоренность, что он едет в Европу – тогда его отпускают. Если не едет – они имеют право первой ночи договариваться. Ну и все. Просто они убрали всех конкурентов, кто бы мог помешать им договориться с Кузяевым.
– Это как – убрать конкурентов?
– Я думаю, что был не такой звонок, как когда-то из ЦК Компартии первый секретарь звонил из одного района в другой.
Я думаю, просто попросили, чтобы не вмешивались в переговоры и дали им договориться со своим игроком.
– То есть звонят в «РЖД» и говорят: «Не вмешивайтесь, Кикнадзе там успокойте. Мы берем Кузяева». Так?
– В такое я верю. Я считаю, что это вполне нормально. Они борются, как могут, за своего игрока.
Дальше «Локомотив» пусть сам принимает решение, что для них значит такой звонок или такая просьба. Там ведь не было такого: «Если Кикнадзе подпишет, мы его сразу арестовываем и садим в тюрьму». Поступила просьба.
– Просто проверка на то, насколько ты готов?
– Да. На, что готов Кикнадзе, чтобы бороться за игрока.
– И «РЖД», получается.
– Хорошо, пускай так.
– А для игрока это адекватное решение – быть три месяца без команды?
– Нет. Со стороны игрока вообще не понимаю решения – 10 туров пропустить, выбирать команду... – сказал Гурцкая в разговоре с Нобелем Арустамяном.