Бийол о переходе Влашича в «Зенит»: «Обсуждали это, но он остался в ЦСКА, сами видите»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Никола Влашич Яка Бийол Футбол

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий в «Ганновере» на правах аренды, высказался о возможном переходе хавбека армейцев Николы Влашича в «Зенит».

– Кажется, что Никола [Влашич] больше всех переживает за результаты ЦСКА.

– Никси не только крутой игрок, он очень эмоциональный! Своими переживаниями он показывает, как сильно хочет победить. Это неплохо, я думаю.

– Все уже в курсе, что Влашич мог перейти в «Зенит» этим летом. Он разговаривал с тобой и с Кристианом [Бистровичем] об этой возможности?

– Да, мы обсуждали это, но вы сами все видите – он остался в ЦСКА. Не могу говорить его решениях, это не мое дело, – сказал Бийол.

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