«Спартак» – в топ-10 по молодости состава на поле среди 20 лучших лиг Европы

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory проанализировал средний возраст составов команд лиг Европы, выставляемых на матчи чемпионатов.

«Спартак» со средним возрастом состава на поле в 23,9 года вошел в топ-10 самых молодых команд 20 ведущих европейских лиг. Самый молодой состав в топ-20 лиг у датского «Нордшелланда» – 22,7 года, на втором месте – португальский «Фамаликан» – 23,1 года.

По среднему возрасту игроков, выходивших на поле, значительно моложе остальных команд . На втором месте идет – 25,1 лет, на третьем – – 25,2 лет.

В топ-5 лиг Европы самый молодой состав выставлял – 24,5 года.

Таблицы: CIES Football Observatory

Рейтинг составлен по состоянию на 20 октября, поэтому не учтены некоторые матчи чемпионатов.