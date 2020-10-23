Джейдон Санчо: «Зенит» заставил потрудиться, но «Боруссии» удалось забить»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» , автор победного гола в матче чемпионов с (2:0), поделился впечатлениями от игры.

«Было крайне важно победить после поражения в первом матче [c «Лацио»]. Пришлось нелегко, потому что мы знали, что надо выигрывать. Соперник заставил нас потрудиться, но в итоге нам удалось забить.

Мы идем от матча к матчу. Нужно показывать, на что мы способны, как сегодня. Если продолжим в том же духе, результаты должны прийти.

Я отрабатывал пенальти летом. Сегодня команда показала, что она уверена во мне. Я подошел к «точке» и забил важный гол. Я благодарен команде.

Мы знаем, что это лучший турнир в мире. Знаем, что каждый матч будет трудным как дома, так и на выезде. Сегодняшняя победа показывает, что когда мы упорно работаем, то добиваемся результата», – сказал Санчо.

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