Дуглас Сантос: «Тяжело, когда хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь обидный гол»

Защитник высказался после матча чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

— Объясните, почему «Зенит» все-таки проиграл?

— План, с которым мы вышли, в принципе 70-75 минут работал. К сожалению, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Но думаю, что мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Конечно, можно было лучше отыграть в атаке. Но тот результат, что есть, нам все равно, конечно, не нравится.

— В чем был изначальный план?

— Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались закрывать зоны и убегать в контратаки. Подходы и неплохие моменты, которые можно было использовать, у нас были, но с учетом силы соперника немного не хватило.

— Насколько обидно это поражение с учетом того, что план до 78-й минуты работал?

— Тяжело, когда хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь такой обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом считаю, что провели хорошую игру. Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше.

— Можно было избежать пенальти?

— В игре бывают моменты, когда немного теряешь концентрацию. Или когда надо быстро принимать решение. Не знаю, был фол или нет, но в нем точно не один человек виноват. Проиграли мы всей командой. Сейчас надо хорошо все проанализировать и продолжать работать, – сказал бразилец.

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