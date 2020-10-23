Геркус о поражении «Зенита»: «План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» прокомментировал поражение «Зенита» от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче чемпионов.

«План выставить автобус против «Боруссии» – это очень наивно. Всегда будут дальние удары, стандарты, прорывы на скорости под пенальти.

Риск в итоге еще больше. Больше и критики в случае неудачи. Ну и моральные страдания. Когда выходишь даже без иллюзорной надежды выиграть, а в итоге еще и проигрываешь, мораль совсем подрывается.

Сравните два поражения: вчерашнее «Локо» [от «Баварии» 1:2] и сегодняшнее . Одним чуть не гордятся, другим будут попрекать», – написал Геркус.

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