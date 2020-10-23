«Зенит» – движущая сила развития футбола по всей России». Пресс-секретарь клуба об Илюхиной и МРО «Северо-Запад»

В «Зените» прокомментировали выдвижение председателя совета директоров клуба Елены Илюхиной на пост президента Межрегионального объединения (МРО) «Северо-Запад».

«Решение предложить кандидатуру председателя совета директоров ФК на пост президента МРО «Северо-Запад» видится нам логичным и своевременным.

«Зенит» на протяжении многих лет является движущей силой развития и популяризации футбола не только в Санкт-Петербурге и регионе, но и по всей России.

Развитие футбольной инфраструктуры клуба позволило за несколько лет открыть 16 филиалов в разных городах Северо-Запада, благодаря этому регион успешно сотрудничает с другими футбольными школам страны, развивая здоровую конкуренцию.

Мы верим, что большие клубы вместе с независимыми спортивными академиями и школами могут стать единой системой, отвечающей общим социальным задачам, спортивным целям и обладать единым видением того, как будет развиваться наш футбол», – заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

В состав МРО «Северо-Запад» входят федерации футбола Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Выборы будут проведены внеочередным общим собранием МРО 15 декабря 2020 года.