«Зенит» в нашем футболе как папа римский». Капков о менеджменте клубов РПЛ

Бывший вице-президент РФС, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков о качестве управления футбольными клубами в .

– За 10-12 последних лет в России появились футбольные управленцы, работу которых вы можете выделить?

– Я выделю клубы, а не конкретных людей. Мне кажется, «Локомотив» правильную политику проводит. У них у первых появился современный стадион, они всегда уделяли внимание привлечению болельщиков на трибуны, кто бы ни руководил клубом.

В ЦСКА все понятно – клуб держится на Евгении Ленноровиче.

– Разве уже не на Максиме Орешкине?

– Я имею в виду оперативное управление. Да, есть еще Роман Бабаев, конечно.

Что в – не понимаю, хотя у них хорошая инфраструктура. зависит от мнения владельца. Сегодня оно такое, потом другое. Поэтому я выделяю , где акционер один в лице «РЖД».

– А Сергей Галицкий?

– Один из лучших футбольных менеджеров России. Уважаю его и футбольные, и архитектурные проекты.

– Почему парк, который он построил возле стадиона, исключение из правил? Почему такого больше нет в России?

– Потому что Галицкий единственный, кто умеет так делать.

– И потому, что строил на свои, а не на государственные деньги?

– Он рачительный хозяин. Некоторые ведь тоже пытались, но частная инициатива, поддержанная собственными деньгами, действительно будет лучше государственной. Это тоже закон рынка.

То, что Галицкий делает не только для команды, но и для города, вызывает уважение. Кстати, я не знаком с Сергеем. Это просто взгляд со стороны.

– А «Зенит»? У вас нет ощущения, что к клубу растет негатив, как растет и разница в финансировании, во вложениях в клуб со стороны «Газпрома» по сравнению с другими клубами?

– в нашем футболе как папа римский. Поэтому комментировать его деятельность не буду, – сказал Капков.