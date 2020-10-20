Сергей Семак: «Холанд не несет угрозы один. Завтра посмотрим, как будем противодействовать атаке «Боруссии»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Несмотря на то что Холанд – звезда мирового масштаба, один он не несет угрозы. Наша задача – сыграть командно. Как мы сможем противодействовать прекрасной атакующей линии «Боруссии», псмотрим завтра. Все готовы, рвутся в бой.

Прекрасный стадион. С нетерпением ждем матча. Я вспомнил ту атмосферу, которая царит в Дортмунде. Все мы сожалеем, что матчи проходят без большого количества зрителей. Болельщики придают бешеную энергию.

Мне кажется, слова Фавра о плотности нашей скамейки не соответствуют действительности. У нас 18 полевых игроков, из них трое – молодые, которые недавно играли за «Зенит-2». Кому-то такая семейка покажется длинной, а кому-то нет.

Слабости у «Боруссии» относительные. Вопрос лишь в том, как ими можно воспользоваться. Но поле выходят 11 игроков. Кто сильнее и удачливее, тот и победит. Если мы говорим про статистические показатели с «Брюгге» – они были неплохими. Но для победы нужно забивать.

Жирков последние два дня тренировался вместе с командой. Он готов. Посмотрим, сколько сможет завтра сыграть. Знаем его возможности. Самое главное – без травм», – сказал Семак.

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