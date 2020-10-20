Малком и Азмун пропустят матч с «Боруссией»

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА травмы Сердар Азмун Малком Футбол

Два игрока группы атаки «Зенита» не помогут команде в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Что касается больных, ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Мой предыдущий матч – история. Он нам никак не поможет завтра.

Малком прилетел, чтобы пройти консультацию. Нынешняя травма не имеет никакого отношения к предыдущей. Надеемся, через пару недель он сможет приступить к занятиям в общей группе.

Что касается Сердара, у него другое заболевание. Коронавирус тут ни при чем», – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Матч «Боруссия» – «Зенит» состоится завтра, 28 октября.

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