Люсьен Фавр: «Дзюба – опасный форвард. «Боруссии» нужно сыграть умно»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о футболистах «Зенита» перед встречей клубов в Лиге чемпионов.
«Дзюба – очень опасный игрок, он высокий и сильный, а также умело действует перед воротами соперников.
Но есть и другие футболисты, от которых исходит опасность. Полузащитники очень быстрые и любят делать рывки в свободные зоны.
Нам следует сыграть наилучшим образом. Нужно с умом прессинговать и грамотно развивать атаки и владеть мячом. Также необходимо рисковать в подходящий момент», – сказал Фавр.
Люсьен Фавр: «Зенит» не должен был проигрывать «Брюгге». Он опасен»