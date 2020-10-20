Люсьен Фавр: «Дзюба – опасный форвард. «Боруссии» нужно сыграть умно»

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о футболистах «Зенита» перед встречей клубов в Лиге чемпионов.

«Дзюба – очень опасный игрок, он высокий и сильный, а также умело действует перед воротами соперников.

Но есть и другие футболисты, от которых исходит опасность. Полузащитники очень быстрые и любят делать рывки в свободные зоны.

Нам следует сыграть наилучшим образом. Нужно с умом прессинговать и грамотно развивать атаки и владеть мячом. Также необходимо рисковать в подходящий момент», – сказал Фавр.

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