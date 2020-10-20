Илья Геркус: «Спартак» и ЦСКА могут побороться за чемпионство, а «Зенит» будет решать проблему тренера»

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о вероятных исходах в чемпионате России-2020/21.

«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провел просто акцию устрашения. Бегали до последних минут вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не «Зенит» со «Спартаком», а вовсе даже ЦСКА со «Спартаком». А «Зенит» будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и все такое же кризисное.

Я уже и не припомню, когда «Спартак» и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», – написал Геркус в своем твиттере.

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