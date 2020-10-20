Бартомеу ответил Пике: «Неправда, что «Барса» тратила деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит подтверждает»

Президент «Барселоны» опроверг высказывание защитника команды о том, что клуб оплачивал негативные отзывы об игроках в социальных сетях.

«Мы все любим его, но это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит это подтверждает.

Я очень рад, что он согласился понизить свою зарплату на фоне снижения доходов клуба.

Я не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери открыты для них, иногда я сам хожу к ним домой», – сказал Бартомеу.

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