Бартомеу ответил Пике: «Неправда, что «Барса» тратила деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит подтверждает»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг высказывание защитника команды Жерара Пике о том, что клуб оплачивал негативные отзывы об игроках в социальных сетях. 

«Мы все любим его, но это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в соцсетях. Аудит это подтверждает. 

Я очень рад, что он согласился понизить свою зарплату на фоне снижения доходов клуба. 

Я не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери открыты для них, иногда я сам хожу к ним домой», – сказал Бартомеу. 

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