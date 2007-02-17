«Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях. В постах высмеивались Месси, Пике, Гвардиола (SER Catalunya)

заключила контракт с компанией I3 Ventures, чтобы поддерживать имидж президента клуба в соцсетях, утверждает SER Catalunya.

Вторая цель данного соглашения – нанесение ущерба репутации некоторых личностей, имеющих отношение к клубу.

В частности, в постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в твиттере и фэйсбуке, критиковались и высмеивались форвард , защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава «блауграны».

Записи в соцсетях касались таких вопросов, как продление контракта с аргентинцем и активность Пике в отношении Кубка Дэвиса.

Также публиковались посты с критикой экс-тренера «Барсы» , возможных кандидатов на пост президента клуба, в частности, , а также различных актеров и политиков.

Источник получил доступ к финансовым отчетам, подтверждающим, что клуб заплатил за подобные услуги около 1 млн евро. В «Барселоне» признают сотрудничество с I3 Ventures, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.