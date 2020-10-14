Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты в «Барселоне» до конца сезона

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Стали известны условия, на которых защитник Жерар Пике договорился с «Барселоной» о продлении контракта со снижением зарплаты.

33-летний футболист согласился на понижение зарплаты на 50 процентов до конца нынешнего сезона.

Защитник Клеман Лангле, хавбек Френки де Йонг и вратарь Марк-Андре тер Стеген пошли на 30-процентное понижение зарплаты.

«Барселона» объявила о продлении контрактов с этими футболистами на этой неделе. Это вызвало недовольство у других игроков, которые выступали против снижения зарплат.

Каталонский клуб вынужден идти на такие меры из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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