Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» против «Спартака»

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В 12-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде, «Локомотив» проверит на прочность «Ротор»

Завтра «Ростов» сыграет с «Химками», а завершится тур в понедельник матчем между ЦСКА и тульским «Арсеналом»

Чемпионат России

12-й тур

Динамо – Сочи
Дата проведения
24 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Рубин
Дата проведения
24 октября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Спартак
Дата проведения
24 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Ротор
Дата проведения
24 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Тамбов
Дата проведения
25 октября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Химки
Дата проведения
25 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Уфа
Дата проведения
25 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Арсенал Тула
Дата проведения
26 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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