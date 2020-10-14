Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» против «Спартака»

В 12-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде, «Локомотив» проверит на прочность «Ротор».
Завтра «Ростов» сыграет с «Химками», а завершится тур в понедельник матчем между ЦСКА и тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
12-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 25 октября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 25 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.