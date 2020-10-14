Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» против «Спартака»

В 12-м туре РПЛ примет «Рубин», сыграет с на выезде, проверит на прочность «Ротор».

Завтра «Ростов» сыграет с «Химками», а завершится тур в понедельник матчем между и тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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