«Роналду нарушил коронавирусный протокол. Идет расследование». Министр спорта Италии об отъезде игрока из Турина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз раскритиковал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого выявлен коронавирус.
Функционер считает, что в начале октября игроку не следовало уезжать в расположение сборной Португалии, где у него был обнаружен COVID-19. По мнению Спадафоры, Роналду должен был остаться в Турине на изоляции.
«Покинув Турин, Роналду нарушил [коронавирусный] протокол. По этому поводу идет расследование, проводится сбор доказательств», – сказал Спадафора в эфире RAI.
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