«Роналду нарушил коронавирусный протокол. Идет расследование». Министр спорта Италии об отъезде игрока из Турина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз раскритиковал форварда , у которого выявлен коронавирус.

Функционер считает, что в начале октября игроку не следовало уезжать в расположение сборной , где у него был обнаружен По мнению Спадафоры, Роналду должен был остаться в Турине на изоляции.

«Покинув Турин, Роналду нарушил [коронавирусный] протокол. По этому поводу идет расследование, проводится сбор доказательств», – сказал Спадафора в эфире RAI.

Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Юве» ради игры за сборную. Он повышал голос на боссов клуба

У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Чтобы сыграть с «Барсой», нужен отрицательный во вторник