Златан назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи на UFC 254.
Швед выложил в инстаграме изображение Хабиба с поясом, написав «pound-for-pound number one» («боец номер один вне зависимости от весовых категорий»).
«Следуй своему сердцу», – добавил Ибрагимович.
Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса
👏 Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей