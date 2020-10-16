Златан назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи на UFC 254.

Швед выложил в инстаграме изображение Хабиба с поясом, написав «pound-for-pound number one» («боец номер один вне зависимости от весовых категорий»).

«Следуй своему сердцу», – добавил Ибрагимович.

Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса

👏 Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей

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Хабиб – лучший боец вне зависимости от весовых категорий?
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