Златан назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от веса

Нападающий поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гейджи на UFC 254.

Швед выложил в инстаграме изображение Хабиба с поясом, написав «pound-for-pound number one» («боец номер один вне зависимости от весовых категорий»).

«Следуй своему сердцу», – добавил Ибрагимович.

Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса

👏 Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей