«Спартак» смотрел бой Хабиба в раздевалке на арене «Краснодара»

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Футболисты «Спартака» до поздней ночи находились на стадионе «Краснодара» после матча 12-го тура РПЛ между клубами (3:1).

Игроки в раздевалке смотрели бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи за бой чемпиона UFC в легком весе. Российский боец победил удушающим приемом во 2-м раунде.

Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах. Для него эта защита титула стала третьей. После боя он объявил о завершении карьеры.

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