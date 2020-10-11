Джикия – Хабибу: «Это твое время. Желаю терпения, удачи, победы»

Защитник поддержал чемпиона UFC в легком весе перед боем с Джастином Гейджи.

«Хабиб, я как никто другой знаю, каково это – скидывать много килограммов.

Потому хочу пожелать тебе терпения, удачи, конечно же, победы, и пусть все будет так, как ты задумал. Потому что это твое время. Хабиб тайм», – сказал Джикия в сторис инстаграма.

Бой Хабиб – Гейджи состоится завтра ночью на в Абу-Даби.

Хабиб против Гейджи – главный бой года. Онлайн UFC 254