Агент Гурцкая о Кокорине: «Была рекомендация клубам на госбюджете – нежелательно его подписывать. Я так думаю»

Агент Тимур Гурцкая высказался по поводу форварда , который в августе перешел в после истечения срока контракта с «Зенитом».

– Каким клубам было запрещено подписывать Кокорина?

– Я не знаю. Думаю, что было не то чтобы запрещено...

– Ты смотришь мой ютюб? Марко Николич сказал: я хотел Кокорина – не дали. Желько Бувач сказал: я хотел Кокорина – не дали. Значит, кто-то запрещал?

– Я думаю так. Все команды, которые на госбюджете, получают деньги из бюджета... Просто не захотели поддерживать имидж, платить бюджетные деньги человеку, который попал в такую беду и вышел из этой ситуации. Все. Думаю, была такая рекомендация.

Сейчас если бы подписал его «Локомотив», ты что, думаешь, Белозерова (Олег Белозеров – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» – прим. Sports.ru) уволили бы с работы? Нет, конечно.

Думаю, ничего такого не было. Просто когда поступает такая рекомендация, ее не хотят нарушать и проверять, что из этого может быть.

– То есть ты считаешь, что не было никакого звонка?

– Думаю, был. Но пошел какой-то слух: что, вот, нежелательно подписывать его клубам, которые находятся на [госбюджете].

– Но ничего страшного не случилось? Получается, менеджеры «Локомотива» и «Динамо» не готовы рисковать?

– Да, они не готовы рисковать. Просто не хотят знать, что может быть, какие могут быть последствия. Лучше не сделать, понимаешь, чем сделать и потом жалеть.

– Но был человек, который хотел влиять на будущее Кокорина – Борис Ротенберг.

– Нет, не хотел влиять на будущее Кокорина. Он хотел оставить его в своей команде.

– Он же влиятельный человек?!

– Очень влиятельный. Он боролся всеми способами, всеми правдами и неправдами, чтобы футболист остался. Это нормально и правильно, когда клуб борется за игрока. Он делал все, что мог.

Но просто когда выбор стоит между «Сочи» и «Спартаком», все-таки пока «Сочи» тяжело бороться.

– А не мог Ротенберг повлиять на «Спартак»?

– Нет. Ну ты же видишь. Ну как? Только теоретически. Он бы позвонил и сказал: «Леонид Арнольдович, мне нравится этот игрок, можно я его заберу?» Какой был бы ответ? Если бы не нужен был игрок «Спартаку», он [Федун] сказал бы: «Конечно, забери». А если нужен был бы, он бы сказал: «Нам тоже нужен». Вот и все.

– Кокорин стоит таких денег, которые ему давали?

– «Локомотив» не смог вдолгую участвовать в этой гонке. Но все клубы давали ему плюс-минус эту зарплату. Значит, он и стоит этих денег, – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.