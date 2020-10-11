Черчесов о Кокорине в сборной: «Можно я промолчу?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу форварда в национальной команде.

– Александр Кокорин дал нашумевшее интервью, один из посылов: «Я жду приглашения из сборной, жду вызова из сборной». Меня немножко смутил глагол «жду». Он ждет?

– Я не считал. Не знаю, могу вам на слово поверить, что он так написал. Прочитаю после нашего с вами общения.

(пожимает плечами) А можно я промолчу? – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в интервью PeopleTalk Кокорин заявил, что хочет поиграть за сборную России.

– Ты хочешь за сборную поиграть?

– Конечно.

– Ждешь приглашения?

– Ну да, жду, конечно. Я хочу начать играть в «Спартаке» и хочу вернуться в сборную. Для меня это будет идеально – что я смог из тяжелой ситуации вернуться полноценно. Для спортсмена это будет такая финишная история – что у меня получилось, я вернулся, дальше буду заниматься, все от меня зависит, – сказал Кокорин на ютуб-канале PeopleTalk.

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