Список 33 лучших игроков РПЛ не опубликован из-за Гинера. Он недоволен критериями и тем, что Дзюба назван лучшим

Список 33 лучших футболистов сезона не был опубликован из-за критики рейтинга со стороны президента Евгения Гинера, утверждает журналист Сергей Егоров.

«Традиционно на исполкоме по итогам сезона утверждается список 33 лучших, называются лауреаты сезона. Но в сезоне-2019/20, который волевым решением РФС был возобновлен и завершен, такого не произошло. Списка нет до сих пор.

По моей информации, на исполкоме Гинер выступил с критикой – неясны подходы к формированию списка, какие критерии и так далее.

Вопрос был задан о том, почему лучшим назван именно Дзюба – как лучший игрок сезона. То, что это традиция, что технический комитет делает выбор, исходя из квалификации его членов, не устроило. Разрабатываются критерии, будет вероятно, опрос», – написал Егоров в телеграм-канале.

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Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru