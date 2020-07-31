Доходы Миллера и других руководителей «Газпрома» выросли до 1 млрд рублей. Убытки компании – 276,9 млрд

обнародовал финансовый отчет по РСБУ за первую половину 2020 года.

Доходы членов правления компании по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 33% до 1,05 миллиарда рублей.

Несмотря на то, что зарплаты членов правления упали на 20% до 363,5 миллиона рублей, премии руководства «Газпрома» выросли в 1,8 раза и составили 603 миллиона рублей. Иные виды вознаграждений увеличились в 5,8 раза – до 88,37 миллиона рублей.

Убыток компании в январе-июне достиг 276,9 миллиарда рублей по сравнению с 371 миллиардом прибыли годом ранее, отмечает ТАСС.

Председателем правления «Газпрома» является . Заместитель Миллера Сергей Хомяков и член правления «Газпрома» Елена Михайлова входят в совет директоров .