Гончаренко об отъезде в Беларусь: «Как-то надо было встряхнуть команду. Раз стало лучше, наверное, помогло»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о победе над «Спартаком» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Как на вас сказалась поездка в Беларусь?

– Каким-то образом надо было встряхнуть команду.

Раз команда стала лучше, наверное, помогло. Я пожалел о своем поступке быстро, принес ребятам извинения.

– Как команда восприняла ваш отъезд?

– Такой матч сегодня! Вся Москва его ждет! А мы говорим о моем отъезде.

Вроде сначала были зажатые, напряженные, потом все вернулось на круги своя.

– Каким вы видите свое будущее в ЦСКА? Сколько вы хотите работать здесь?

– Хочу ли я? Я с удовольствием работаю в этой команде, в этом большом клубе. У меня иногда зашкаливают эмоции, я это признаю. С удовольствием продолжаю.

– ЦСКА сегодня играл непривычно для себя, прагматично.

– У нас чемпионат весь такой: многие команды играют не с позиции силы, не в атаку, а ищут ошибку соперника. Мы пропускали многовато контратак в последних матчах, особенно дома. Знали: «Спартак» силен контратаками. Решили так сыграть. Уже после гола Влашича стали обороняться глубже. Давно не выигрывали, не забивали, хотели сохранить счет.

– Кучаев второй раз подряд выходит против «Спартака» в атаке – до этого так играл только на сборах. Это задумка под «Спартак»? Или это стечение обстоятельств?

— Нам надо бы лучше устранять начало атаки соперника и больше искать пространства за спиной защитников, – сказал Гончаренко.

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