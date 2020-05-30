Генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг» Усманова

Российская многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг» стала новым генеральным спонсором ЦСКА.



Контракт с группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом, заключен на два года.

Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.



«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

В апреле РБК сообщал, что группа USM российского бизнесмена получит 100% «ИКС Холдинга», а владелец компании Антон Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком».

«Мы рады приветствовать «ИКС Холдинг» в качестве генерального спонсора клуба. Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться.

Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа.

«ИКС Холдинг» – лидер российского рынка ИТ-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола.

Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше. Мы благодарны акционерам и руководству «ИКС Холдинга» за поддержку в столь непростое для экономики время и ждем плодотворного сотрудничества», – сказал президент московского клуба .

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