Вагнер о Гинере: «Он мой папа, дал очень много хороших советов. Я его любил»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, как относится к президенту ЦСКА Евгению Гинеру.
– Говорят, что Евгений Гинер наложил вето на твой переход с формулировкой: «Я не хочу возвращаться в прошлое». После этого ты обижен на Гинера? И до сих пор ты готов называть его «папой», как раньше?
– Не знаю, правда ли это, говорил ли он такое. Если бы он сказал это мне лично, я бы поверил. Но, так как я этого не слышал, я в это не верю.
– Гинер – папа?
– Да, да, без сомнения. Он мой папа. Он очень много помогал мне с самого первого дня, когда я приехал в Россию, в ЦСКА. Он очень много хороших советов дал.
Я, в свою очередь, его любил, уважал и старался полностью отдаваться на поле, играть в футбол, делать то, что я люблю больше всего, и старался воздать должное, выигрывая титулы, – сказал Вагнер в интервью Евгению Савину в шоу «КраСава».