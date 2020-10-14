Матчи в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура РПЛ («СЭ»)

Все матчи российской Премьер-лиги в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура.
Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает «Спорт-Экспресс».
В 13-м туре РПЛ в Москве пройдет одна игра: «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».
При этом отмечается, что игры 12-го тура в столице, вероятно, пройдут со зрителями: «Динамо» примет «Сочи», «Локомотив» – «Ротор», ЦСКА – «Арсенал».
Ранее стало известно, что из-за запрета на проведение массовых и спортивных мероприятий в Подмосковье матч 13-го тура «Химки» — «Зенит» также пройдет при пустых трибунах.