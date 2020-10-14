Матчи в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура РПЛ («СЭ»)

Все матчи российской Премьер-лиги в Москве будут проходить без зрителей начиная с 13-го тура.

Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает «Спорт-Экспресс».

В 13-м туре в Москве пройдет одна игра: примет на .

При этом отмечается, что игры 12-го тура в столице, вероятно, пройдут со зрителями: примет , – , – «Арсенал».

Ранее стало известно, что из-за запрета на проведение массовых и спортивных мероприятий в Подмосковье матч 13-го тура — также пройдет при пустых трибунах.