РПЛ объявила, что без зрителей пройдут матч «Спартак» – «Ростов» и следующие игры на «Открытие Арене»

Российская Премьер-лига выпустила заявление по поводу матча 13-го тура – , который пройдет без зрителей.

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на .

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями.



Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти», – говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.