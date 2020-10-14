В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно победила «Атлетико» (4:0).

Дубль сделал Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корантен Толиссо.

Это 20-й матч мюнхенского клуба под руководством , в котором «Бавария» забил 4 или более мячей. Больше всего мюнхенцы забили в двух матчах при Флике: в игре с «Барселоной» (8:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 и в матче с «Шальке» (8:0) в 1-м туре Бундеслиги-2020/21.

Флик стал исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в ноябре 2019 года. 15 ноября его оставили главным тренером, а в апреле с ним был подписан контракт до 2023 года.