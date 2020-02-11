«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

«Бавария» объявила о продлении срока соглашения с главным тренером Ханс-Дитером Фликом.
55-летний специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.
Флик в июле 2019 года занял должность помощника главного тренера Нико Ковача, а в ноябре стал исполняющим обязанности главного тренера.
После 25 туров Бундеслиги «Бавария» идет на первом месте, на 4 очка опережая дортмундскую «Боруссию». В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в первом матче разгромили «Челси» (3:0).
При Флике «Бавария» провела 22 матча, одержала 18 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила.
«Бавария» теперь проводит тренировки удаленно: Мюллер работает во дворе, Нойер – в спортзале, Тиаго – с собакой
Все в восторге от нового тренера «Баварии». Давайте знакомиться, что ли
Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 3, 2020