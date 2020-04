«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

объявила о продлении срока соглашения с главным тренером .

55-летний специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.

Флик в июле 2019 года занял должность помощника главного тренера Нико Ковача, а в ноябре стал исполняющим обязанности главного тренера.

После 25 туров Бундеслиги «Бавария» идет на первом месте, на 4 очка опережая дортмундскую «Боруссию». В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в первом матче разгромили «Челси» (3:0).

При Флике «Бавария» провела 22 матча, одержала 18 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила.

