«Бавария» разгромила «Атлетико» (4:0) в 1-м туре ЛЧ. Коман сделал дубль

В стартовом туре группового этапа крупно победила (4:0).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корантен Толиссо.

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