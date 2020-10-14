«Бавария» разгромила «Атлетико» (4:0) в 1-м туре ЛЧ. Коман сделал дубль

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» крупно победила «Атлетико» (4:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Дубль сделал Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корантен Толиссо.
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Зюле, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 73), Алаба, Киммих, Горетцка (Хави Мартинес, 83), Мюллер (Дэвис, 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 83).
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Атлетико –
Облак, Савич, Фелипе, Триппьер, Лоди, Карраско (Витоло, 76), Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Эррера, Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 76).