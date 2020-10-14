«Бавария» разгромила «Атлетико» (4:0) в 1-м туре ЛЧ. Коман сделал дубль

Теги Бавария Атлетико Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» крупно победила «Атлетико» (4:0). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал Кингсли Коман, еще по голу забили Леон Горетцка и Корантен Толиссо. 

Бавария Германия – Атлетико Испания 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Коман, 2:0 – 41 Горетцка, 3:0 – 66 Толиссо, 4:0 – 72 Коман.
БаварияНойер, Зюле, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 73), Алаба, Киммих, Горетцка (Хави Мартинес, 83), Мюллер (Дэвис, 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 83).
АтлетикоОблак, Савич, Фелипе, Триппьер, Лоди, Карраско (Витоло, 76), Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Эррера, Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 76).
Предупреждения:
Алаба (5), Мюллер (21), Лоди (43), Коке (44), Эррера (45), Торрейра (90).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья