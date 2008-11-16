Флик останется на посту главного тренера «Баварии» минимум до Рождества

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Ханс-Дитер Флик остается главным тренером команды.

«В субботу мы вместе с Ули Хенессом и Хасаном Салихамиджичем объявили, что Ханс-Дитер Флик остается главным тренером до дальнейших распоряжений.

Так как мы не хотим, чтобы нас каждую субботу спрашивали, будет ли Ханси нашим тренером в следующем матче, сообщаю вам, что «до дальнейших распоряжений» значит, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с командой как минимум до Рождества, а, возможно, и дальше. Говорю вам с полной уверенностью – мы доверяем Флику», – заявил Румменигге на ежегодном общем собрании «Баварии».

Флик принял «Баварию» в роли исполняющего обязанности главного тренера после отставки Нико Ковача 3 ноября.

Под руководством 54-летнего специалиста мюнхенцы выиграли два матча с общим счетом 6:0.