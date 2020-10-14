Александр Медведев: «Зенит» должен доминировать. Нужно найти ключи против «Боруссии»

Генеральный директор после поражения от «Брюгге» (1:2) поделился ожиданиями от предстоящего матча с дортмундской «Боруссией».

«Обидно, досадно, но надо смотреть вперед. Следующая игра выездная, очень непростая. проиграла в первом туре, будет иметь сверхнастрой, но и мы должны показать такой же настрой, найти ключи, как играть против них и бороться, показывать на поле самоотдачу.

Мы это умеем делать, мы это должны делать. Времени для отдыха нет, каждая игра решающая.

«Зенит» должен контролировать и доминировать. Думаю, такие возможности в команде есть, несмотря на то, что были потери в составе – и Жирков не смог сыграть, и Малком.

Я видел после игры, он, естественно, расстроен, что не смог сыграть. Сказал, что в следующем матче будет готов. Если наши врачи подтвердят это, то он придаст дополнительные аргументы для игры нашей команды», – сказал Медведев.

«Зенит» сыграет с «Боруссией» на выезде 28 октября.

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно