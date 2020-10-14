«Помощь судей в РПЛ, низкий уровень чемпионата». Экс-капитан «Амкара» Попов о причинах поражения «Зенита» от «Брюгге»

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Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о старте «Зенита» и «Краснодара» в групповом турнире Лиги чемпионов. 

Петербургский клуб дома уступил «Брюгге» (1:2), краснодарцы сыграли вничью с «Ренном» (1:1) на выезде. 

«Зенит» тактически неправильно играл, Дзюба выпадал. Много нюансов, почему так произошло. Это и помощь судей в РПЛ, и низкий уровень чемпионата.

Если такой низкий уровень чемпионата, то громите всех, как «Бавария», 7:0, чтобы в Лиге чемпионов не позориться. А вы забьете один гол и останавливаетесь.

Вот «Краснодар» – молодцы! Думаю, философия краснодарцев меняется. Они не просто так обыграли «Химки» 7:2. Они понимали, что нужно играть на 100% всю игру, и тогда будет результат в Лиге чемпионов. Что они и показали, пытаются выдержать этот ритм.

А «Зенит» не понимает, что нужно выкладываться всю игру, хоть ты против «Коломны» выходишь, хоть против «Спартака». Нужно выкладываться всегда, но, видимо, не до всех это доходит, и поэтому вот такой результат», – сказал Попов. 

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