Илья Казаков: «Зенит» не любят как «империю зла», как не любили «Спартак» Романцева и ранний ЦСКА Газзаева. Слишком долго на вершине»

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Журналист Илья Казаков ответил на реплику бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса, призвавшего «не злобничать» по поводу поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в стартовом матче Лиги чемпионов

«Илья прав и не прав. Поражению «Зенита» многие радуются, но здесь нет связи с вылетом «Динамо» и «Ростова», и уж тем более не вижу параллелей и обвинений «Зенита» в их еврокубковых фиаско.

«Зенит» многие не любят за другое. Не любят как «империю зла», и раздражение это копилось долго. Точно не три последних сезона.

Не любили «Спартак» Романцева – когда он монополизировал победы в чемпионате, когда брал лучших игроков, а другие не могли себе это позволить. Когда уехал на коммерческие игры в Японию во время чемпионата (в 1993-м это было возможно).

Не любили ранний ЦСКА Газзаева – за то же ощущение силы, способной раздавить и продавить.

Теперь не любят (это, наверное, слишком мягкое слово) «Зенит». Поскольку многие считают, что клубу позволено намного больше, чем остальным. И любая неудача, естественно, будет восприниматься с подобными восторгами.

Слишком долго на вершине. Империя...

Сегодня немало людей будет болеть против «Локомотива» – но там другой мотив. Фанаты хотят, чтобы ушел Николич, чтобы ушло руководство. Но при этом болеть против своей команды тяжело.

Знаю болельщиков «Зенита» с большим стажем, которые перестали ходить на стадион, потому что хотели, чтобы было как при Морозове – свои воспитанники в составе, талантливые и патриотичные. Не ходили, внутренне протестуя против перемен, но болели.

Болеть против – это традиционная забава. Не только наша. В Англии гнев и насмешки достаются «Ман Сити», во Франции – «ПСЖ». 

Болеют за только за тех, кто симпатичен большинству. Тех, кто отождествляется с человеком, вызывающим бурную симпатию. Как когда-то за «Локомотив» Семина, а сейчас за «Краснодар» Галицкого», – написал Казаков в своем телеграм-канале. 

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