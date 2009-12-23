10 российских клубов попали в рейтинг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов.

В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два балла, за ничью – один.

стал лучшим среди российских команд, заняв 34-е место со 111 баллами.

ЦСКА занял 45-е место (92), – 57-е (70), «Локомотив» – 97-е (36), «Рубин» – 163-е (15), «Ростов» – 214-е (10), «Торпедо» – 339-е (3), «Динамо» – 374-е (2), – 398-е (2), «Алания» – 495-е (0).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

«Реал» – лучший клуб в истории ЛЧ, «Бавария» – вторая, «Барселона» – третья, киевское «Динамо» – 11-е