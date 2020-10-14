Геркус о «Зените»: «Злобничать не стоит. «Зенит» виноват в вылете «Динамо» и «Ростова»? «Зенит» переманивает лучших у соперников? Нет»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о поражении «Зенита» от (1:2) в 1-м туре группового этапа .

«В защиту . «Зенит» как-то синхронно и радостно бросились ненавидеть и пинать, словно эта совместно переживаемая злоба способна поправить наше общее печальное положение.

Разве «Зенит» виноват в вылете и ? Разве «Зенит» коврово переманивает лучших игроков у соперников, ослабляя их спортивно и финансово? Разве «Зенит» занял не свое место, лишил кого-то чемпионства или кубка несправедливо? Вовсе нет.

У «Зенита» своя драма, свой кризис. У «Зенита» «проблема третьего года главного тренера», которая терзала их и при Адвокате, и при Спаллетти, и при Вилаше, и при Боаше.

Вот и черед Семака пришел. Разобраться в кризисе «Зенита» непросто, они давно к нему шли, там все запутано и переплетено.

Вчера была грустная игра, безусловно. И за результат стыдно. «Зенит» заслуживает упрека, но злобничать сильно не стоит. У всех наших клубов такое случается регулярно. К сожалению», – написал Геркус в телеграм-канале.

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно

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