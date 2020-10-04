Клубы РПЛ потратили 128 млн евро в летнее трансферное окно

Портал Transfermarkt подсчитал, сколько клубы потратили в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 российские команды потратили 128,21 млн евро, при этом продав игроков на 60,06 млн евро. В прошлое летнее трансферное окно клубы РПЛ закупились на 237,70 млн евро, продав игроков на сумму в 71,46 млн.

Это два самых затратных летних трансферных окна для российских клубов за последние годы.

Больше, чем в минувшее трансферное окно, клубы РПЛ тратили только в сезонах-2013/14 (284,63 млн евро), 2012/13 (218,64 млн евро), 2010/11 (146,63 млн евро) и 2011/12 (145,85 млн евро).