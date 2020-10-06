Малком, Дзюба и еще 3 игрока «Зенита» – в топ-10 наиболее подешевевших игроков РПЛ за 2020-й год (Transfermarkt)

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших за 2020 год игроков российской Премьер-лиги.

Полузащитник «Зенита» подешевел на 10 млн евро, теперь его трансферная стоимость – 30 млн евро. Защитник ЦСКА стал стоить на 8 млн евро, теперь его оценивают в 22 млн евро. Трансферная стоимость защитника «Зенита» Деяна Ловрена упала на 8 млн евро и составляет 12 млн евро.

Топ-10 наиболее подешевевших игроков в 2020 году:

1. Малком ( , 23 года) – 30 млн евро (до – 40 млн евро);

2. Марио Фернандес (ЦСКА, 30) – 22 млн евро (30 млн евро);

3. («Зенит», 31) – 12 млн евро (20 млн евро);

4. («Краснодар», 28) – 10 млн евро (17 млн евро);

5-6. ( , 30) – 16 млн евро (20 млн евро);

5-6. («Зенит», 27) - 16 млн евро (20 млн евро);

7-9. («Локомотив», 25) – 12 млн евро (16 млн евро);

7-9. («Зенит», 24) - 12 млн евро (16 млн евро);

7-9. («Зенит», 32) – 12 млн евро (16 млн евро);

10. ( , 30) - 10 млн евро (14 млн евро).

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Месси – 2-й в списке наиболее подешевевших за 2020-й игроков, Гризманн – 3-й (Transfermarkt)